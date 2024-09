Patuelli (Abi), costi dei servizi di pagamento in forte calo

"I costi dei servizi di pagamento in Italia sono fortemente calati. La percezione è che gli operatori commerciali si sono accorti che le commissioni bancarie sui servizi di pagamento con carte di credito o di debito sono scesi dal luglio dell'estate scorsa, quando vi è stato un documento di auspici, non vincolate presso il Mef da parte l'Abi e l confederazioni del mondo dl commercio". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli intervenendo a Rai Radio1 aggiungedo come "le statistiche europee hanno certificato che i costi siano mediamente più bassi in Italia rispetto alla Ue" Il banchiere ha quindi sottolineato poi "che stiamo parlando di virgole, di commissioni dello 0,..." rilevando poi come "purtroppo ci sono gli evasori fiscali che dicono cose non vere come ad esempio che il bancomat non funziona".