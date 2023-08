Patto antinflazione, industrie valutano adesione

Si apre qualche spiraglio sulla possibilità che anche il settore industriale aderisca al patto anti-inflazione. Alcune sigle dell'industria - secondo quanto ha appreso l'ANSA - riuniranno nei prossimi giorni i propri consigli direttivi per approfondire la possibilità di partecipare al patto, al quale hanno già aderito la grande distribuzione organizzata e il commercio. Al momento non sono ancora previsti incontri al ministero delle Imprese e interlocuzioni potrebbero esserci prima della scadenza del 10 settembre per la definizione delle linee guida dell'accordo che partirà dal primo ottobre e durerà un trimestre.