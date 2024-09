Patente a punti, vale non solo per le imprese 'edili'

La patente a punti riguarderà tutte "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale". Non solo quindi quelle edili. E' una delle indicazioni contenute nella circolare esplicativa appena diffusa dall'Ispettorato nazionale del lavoro sugli ambiti di applicazione del provvedimento. E dovranno avere la patente anche i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri. Esclusi però "i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Soggetti alla patente tutte le imprese e i soggetti interessati stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea anche se, in questo caso, il rilascio "può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana".