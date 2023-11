Pastore (Bcc Iccrea), riduzione Npl in anticipo sul piano

"Siamo in anticipo sugli obiettivi del piano" in merito alla riduzione delgi Npl e "contiamo entro l'anno di realizzare una nuova cessione" di crediti deteriorati. Lo afferma il dg del gruppo Bcc Iccrea Mauro Pastore a margine dell'evento alla Fiera di Roma per celebrare i 60 anni di storia dele gruppo cui partecipa il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Pastore ha sottolineato come il gruppo, che partiva qualche anno fa, da una situazione di oltre i 7% di Ratio lordo ora punta al 3,5% al 2025 ma "attualmente siamo già al 4,1% e con la cessione di quest'ano scenderemo sotto al 4%".