Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Passera ha aderito all'opas di Banca Ifis, apportato il 3,97%
10 lug 2025
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Le adesioni del 9 luglio avevano raggiunto l'85,2% del capitale

Corrado Passera, fondatore e ad di Illimity aderisce all'opas di Banca Ifis e, con due operazioni contestuali il 4 luglio, apporta tutto il suo pacchetto di azioni pari al 3,97% del capitale.

Ieri sera Borsa Italiana, rendendo conto delle adesioni al 9 luglio alle offerte in corso aveva segnalato che complessivamente risultano apportate azioni pari all'85,215125% del capitale. L'offerta si chiuderà venerdì ma, ricorda Borsa Italiana le azioni ordinarie illimity Bank acquistate sul mercato nei giorni 10 e 11 luglio non potranno essere apportate in adesione.

© Riproduzione riservata

BorsaBanche