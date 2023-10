Partnership tra Piaggio e Foton Motor si estende all'elettrico

PIaggio e Foton Motor hanno esteso la loro collaborazione ai veicoli commerciali leggeri elettrici. Michele Colaninno, CEO del gruppo italiano, e Ma Rentao, Vice Presidente del gruppo cinese, hanno siglato un contratto per lo sviluppo congiunto di una nuova gamma di Porter a propulsione elettrica. Questi saranno prodotti negli stabilimenti italiani di Pontedera (PI) e distribuiti entro la fine del 2024. La gamma di veicoli commerciali si amplierà con 2 nuove varianti, pensate per rispondere al meglio alle specifiche esigenze della mobilità intra-city, grazie alla combinazione di dimensioni compatte unite ad una capacità di carico di almeno una tonnellata, particolarmente elevata per la sua categoria. Saranno presenti anche soluzioni in ambito cybersecurity, sicurezza veicolo attiva e passiva, compresi i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). La partnership, come ricorda una nota, è nata nel 2021 con il nuovo Porter NP6, il primo city truck.