Partiti i cantieri di Rfi, per Roma-Milano fino a 5 ore

Disagi in vista per chi viaggia in treno. Sono partiti i cantieri di Rfi la Rete Ferroviaria Italiana. Saranno circa 1.200 cantieri attivi, di cui 500 per manutenzione e 700 per nuove opere. Saranno possibili interruzioni temporanee di linea e ritardi che in alcuni casi potranno sfiorare le 2 ore.

Protestano i consumatori. Il Codacons avverte che, ad esempio per andare da Roma a Milano saranno necessarie fino ad un massimo di 5 ore e 40 minuti. L'apertura dei cantieri legati al Pnrr determinerà un sensibile allungamento dei tempi di percorrenza su alcune tratte dell'alta velocità, con la conseguenza che aerei e pullman acquistano sempre più competitività rispetto alle rotaie.

Assoutenti chiede invece l'attivazione di un fondo nazionale di indennizzo per compensare questi enormi disagi. - spiega il presidente Gabriele Melluso - Sul tema c'è già stato un primo confronto con Trenitalia nel corso dell'ultimo incontro con le associazioni dei consumatori".

L'Ad di Fs Stefano Donnarumma spiegava in un'intervista a Mf: "Sono attivi in media 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati ad attività di manutenzione della rete e circa 700 per nuove opere. Un numero così elevato di cantieri sulla nostra rete non si era mai visto prima e questo è dovuto alla sovrapposizione delle opere Pnrr con gli ordinari interventi di manutenzione".

E' una scelta dell'azienda quella di concentrare le interruzioni nel periodo estivo quando, pur nel periodo di massimo esodo per le vacanze, c'è un calo dei viaggiatori pendolari per la chiusura delle scuole e le ferie estive, con una pianificazione e annunci in grande anticipo e andando a penalizzare le linee business (come la Roma-Milano) e non le linee più turistiche (come l'adriatica).