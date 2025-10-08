Parte una nuova asta per le frequenze 5g

Arriva una nuova gara per l'assegnazione delle frequenze per i servizi 5G. L'Agcom ha infatti approvato le procedure e le regole per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 24.25-26.5 GHz, finalizzate allo sviluppo delle reti wireless a banda ultra-larga. Questo consentirà - scritto in una nota dell'Autorità - di completare il percorso di regolamentazione promosso dall'Autorità per l'assegnazione e l'impiego di una delle bande "pioniere" per lo sviluppo del 5G, banda 26 GHz, la cui parte superiore (26.5-27.5 GHz) era stata già assegnata nel 2018, insieme alle bande 700 MHz e 3.6-3.8 GHz". Il meccanismo prevede, per venire incontro agli aggiudicatari, pagamenti rateali e anche uno sconto al raggiungimento di specifici obiettivi.