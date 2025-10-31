Parte a Londra quotazione Princes Group, ordinarie 475 pences

NewPrinces, controllata dalla famiglia Mastrolia che possiede Carrefour Italia e Centrale del Latte d'Italia, ha confermato il prezzo di offerta delle azioni ordinarie di Princes Group nell'ambito dell'offerta pubblica iniziale a 475 pence per azione, nella parte bassa della forchetta tra 475 e 590 pence che era stata indicata. La capitalizzazione di mercato di Princes Group sarà pari a circa 1,162 miliardi di sterline (escluse le azioni ordinarie di Princes Group che potrebbero essere emesse e assegnate in base all'opzione di over-allotment) all'inizio delle negoziazioni condizionate sul Main Market dei titoli quotati della Borsa di Londra. Se l'opzione di over-allotment fosse esercitata per intero, l'ammontare finale dell'offerta sarà pari a 420 milioni di sterline. A NewPrinces sono state assegnate 42 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di circa 200 milioni di sterline, "a testimonianza della sua fiducia nella strategia, nella gestione e nel percorso di crescita di Princes Group". Si prevede che dopo l'ammissione il flottante sarà pari al 13%. Gli scambi a Londra iniziano oggi. NewPrinces manterrà l'82,7% del capitale sociale emesso di Princes Group. "La quotazione rappresenta solo l'inizio di quello che ci aspettiamo sarà un periodo entusiasmante di crescita e creazione di valore per Princes" commenta il presidente esecutivo Angelo Mastrolia.