Paroli (Porto Genova), rotta artica è suggestione pericolosa

Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
6 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
"Taglia fuori il Mediterraneo e altera ecosistema delicatissimo"

La sperimentazione delle nuove rotte artiche "è una suggestione pericolosa che può tagliare fuori la centralità del Mediterraneo e alterare un ecosistema delicatissimo. L'Europa deve difendere la coerenza tra transizione ambientale e sviluppo commerciale, custodendo la centralità strategica del Mediterraneo dopo la crisi del Mar Rosso e di Suez". Lo ha detto il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, intervenendo al convegno internazionale "Un Mare di Svizzera 8" a Lugano.

