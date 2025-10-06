Paroli, entro metà ottobre primo mega-cassone diga Genova

"Entro metà ottobre sarà completato e posizionato il primo mega-cassone della nuova diga foranea di Genova, avviando così la nuova linea costruttiva che conta già dodici cassoni standard installati". Lo ha detto il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, intervenendo al convegno internazionale "Un Mare di Svizzera 8" a Lugano.

"L'opera, dal valore di 1,3 miliardi di euro, è il più grande cantiere marittimo al mondo - ha proseguito Paroli - e consentirà l'accesso di navi fino a 400 metri a pieno carico. La diga rappresenta un orgoglio dell'ingegneria nazionale e cambierà radicalmente le capacità recettive del porto".

La diga si inserisce in un piano infrastrutturale complessivo da 3,3 miliardi di euro, che comprende anche banchine, aree retroportuali, nuovi assi di penetrazione e il ponte ad arco su due livelli, premiato nel 2023 come miglior opera mondiale della categoria.

"L'obiettivo - ha sottolineato Paroli - è rendere il flusso merci più fluido, rapido e sostenibile, unendo funzionalità ed estetica in un modello di sviluppo moderno e rispettoso dell'ambiente".