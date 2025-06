Paroli (Adsp), polo Alessandria la porta per centro Europa

"Il vantaggio di questo intervento sarà fondamentale per i porti del Sistema del Mar Ligure Occidentale, perché ci darà l'opportunità di migliorare quelle che sono oggi le prerogative dei nostri porti. In particolar modo cambiando, implementando le tipologie di trasporto della merce, estendendole anche a tipologie oggi non preponderanti nel nostro porto quali le casse mobili, le isotank, i trailer e catturando un'area di mercato che oggi ci è marginale. Quindi tutto il centro Europa, la parte svizzera in particolare, la parte austriaca e tedesca". Così Matteo Paroli, commissario straordinario Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, intervenendo ad Alessandria alla presentazione del progetto di sviluppo del Masterplan del polo logistico e urbano.

"E' un intervento fondamentale - ha aggiunto - che avrà un impatto significativo sull'incremento dei traffici, ma anche benefici ambientali non banali e non indifferenti. Perché una movimentazione di merce rapida e nel rispetto del transit time, quindi con precisione di consegna, sarà associata anche a una riduzione dei flussi di transito di queste merci, oggi obbligate all'utilizzo della gomma. Quindi, un sistema virtuoso che s'innesta perfettamente anche nella Zona Logistica Semplificata che il Governo aveva intelligentemente - qualche anno fa - già predisposto in sincronia tra le aree ligure e piemontese".