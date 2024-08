Paramount va alla Skydance di Ellison, Bronfman si ritira

Il colosso dell'entertainment Paramount Global, con i suoi studios hollywoodiani e le sue televisioni via cavo, finisce nelle mani della Skydance Media del produttore cinematografico David Ellison, figlio del co-fondatore di Oracle, Larry Ellison. Paramount ha infatti reso noto che la cordata guidata da Edgar Bronfman Jr, che ha provato a contendere la Paramount a Skydance, ha deciso di ritirarsi. Bronfman si era fatta sotto con un'offerta da 6 miliardi di dollari nel corso del periodo di 45 giorni concesso a Paramount da Skydance per sondare il mercato alla ricerca di proposte alternative. "Durante il periodo di go-shop, i rappresentanti dello Special Committee" di Paramount "hanno contattato più di 50 soggetti per verificare se fossero interessati a presentare una proposta per l'acquisizione della Paramount", si legge nella nota con cui il gruppo che controlla Cbs, Mtv e Nickelodeon ha ufficializzato il ritiro di Bronfman e la fine del periodo di 'go-shop'. A questo punto Paramount, messa a dura prova dai servizi di streaming e sulle cui spalle gravano 14 miliardi di dollari di debiti, prevede che la transazione con Skydance si concluderà nella prima metà del 2025. "Dopo aver esplorato a fondo le opportunità disponibili per Paramount nel corso di quasi otto mesi, il nostro comitato speciale continua a credere che la transazione che abbiamo concordato con Skydance offra valore immediato e il potenziale per una partecipazione continua alla creazione di valore in un panorama industriale in rapida evoluzione", ha aggiuntodichiarato il presidente del comitato speciale Charles E. Phillips Jr. Ellison, che è affiancato da Redbird, ha messo sul piatto 8,4 miliardi di dollari per il gruppo di Hollywood, di cui 2,4 miliardi per rilevare National Amusements, titolare della quota di controllo di Paramount, dalla famiglia Redstone, 4,5 miliardi destinati agli altri azionisti e 1,5 miliardi di capitale da iniettare in Paramount che si fonderà poi con Skydance, valutata 4,75 miliardi di dollari.