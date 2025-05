Papa Francesco: Educazione all'ecologia e economia circolare per un futuro sostenibile

Papa Francesco aveva evidenziato tre aspetti molto importanti: "l'educazione all'ecologia", che "è mancata nella nostra catechesi, ma deve diventare nelle scuole e nelle altre istituzioni un punto fondamentale", poi "la cura di due elementi fondamentali per la nostra vita, ossia acqua e sicurezza alimentare" e "l'attenzione particolare alle fonti energetiche", urgente in un "cambiamento radicale delle fonti utilizzate".

Lo ha detto il cardinale Fabio Baggio, direttore generale del Centro di Alta Formazione Laudato si', durante l'evento di chiusura del Festival dello Sviluppo sostenibile di AsviS, "L'ora della verità per lo sviluppo sostenibile a dieci anni dall'Agenda 2030, dagli Accordi di Parigi e dalla Laudato si'" nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

Quello di Francesco è stato un "cambio di mentalità importante" che ha portato anche alla nascita del movimento "Laudato si'", proprio per volontà del pontefice, e "la piattaforma online dove inseriamo i progetti che hanno già dato vita alla conversione ecologica" per "ispirare e dire che il cambiamento è possibile", ha aggiunto Baggio, oltre alla "costituzione di un ente per l'educazione" da lui diretto in un'ottica "non di teoria ma partecipazione" sia per le scuole che nella "formazione al lavoro per le persone più vulnerabili" oltre che "per gli imprenditori".

Progetto che ha l'obiettivo anche di essere "sostenibile sulla base di un'economia circolare che nel giro di due anni deve riuscire a sostenerlo completamente", oltre che attraverso "un sistema idrico indipendente", una "comunità energetica" e il "riciclo totale nell'ottica no waste".