Paoloni nominata ad di Santa Maria Novella

Giovanna Paoloni, 20 anni di esperienza in multinazionali nel settore lusso e retail, è stata nominata amministratore delegato e direttore generale di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, raccogliendo il testimone di Gian Luca Perris. "Il mio obiettivo sarà quello di accompagnare il brand nella prossima fase di internazionalizzazione e forte crescita, con particolare attenzione allo sviluppo prodotto, all'eccellenza della strategia retail anche e all'apertura di nuovi mercati" spiega Paoloni. Perris continuerà a collaborare in qualità di consulente. "Ringraziamo Perris per l'eccellente lavoro svolto e siamo certi che Paoloni, grazie alle profonde competenze, all'esperienza internazionale e alla sua visione strategica saprà dare ulteriore impulso allo sviluppo globale di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella" commenta Carlo Pesenti, consigliere delegato di Italmobiliare e presidente di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. Italmobiliare ha rilevato l'azienda nel 2020, sostenendo il percorso di sviluppo internazionale della società, che in soli tre anni ha raddoppiato i ricavi, il numero dei negozi e il numero di dipendenti, ed è oggi presente in più di 30 paesi con una rete di distribuzione composta da oltre 380 punti vendita, 117 dei quali monobrand, di cui circa un terzo in gestione diretta.