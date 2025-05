Paolo Savona sulla decisione Consob: "Pronto a lasciare se non gradito"

"Io sempre pronto ad andarmene. Io vado via quando, ad un certo punto, non sono più gradito e questo in tutte le istituzioni". Lo ha detto il presidente della Consob Paolo Savona, a margine di una iniziativa del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, ad una domanda su una presunta irritazione del governo dopo la decisione su Unicredit-Banco Bpm.

"Finchè sono gradito resto - ha aggiunto - sennò vado via. Ho una età tale che la saggezza incombe e significa che quando uno è saggio se ne deve andare in queste condizioni".

"La Consob è un organo collegiale che lavora con gli uffici, quello legale, degli emittenti, della trasparenza del mercato, e quindi il risultato è la somma di tutte queste riflessioni", ha detto Savona sulla decisione relativa all'offerta di Unicredit per Banco Bpm.