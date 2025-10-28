Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Panetta, tenuta Pil e conti rafforzano fiducia nell'Italia
28 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Panetta, tenuta Pil e conti rafforzano fiducia nell'Italia

Panetta, tenuta Pil e conti rafforzano fiducia nell'Italia

"La tenuta dell'economia, la credibilità degli obiettivi di finanza pubblica e la prudenza nella gestione dei conti hanno rafforzato la fiducia nelle prospettive del Paese", con lo spread Btp-bund "diminuito di circa 100 punti base negli ultimi due anni" e "un netto miglioramento del saldo Target2" grazie alla domanda estera di titoli pubblici italiani. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio 2025. Panetta ha osservato che "negli anni recenti l'Italia ha mantenuto una gestione prudente delle finanze pubbliche" e "ridotto drasticamente" l'indebitamento netto, con un saldo primario tornato positivo e atteso dalle stime del governo allo 0,9% nel 2025.

