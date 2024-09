Panetta, Sud ha occasione ma con riforme non assistenza

Il Sud Italia è cresciuto più del Paese dopo la pandemia e ha ora "occasioni di sviuppo" per via della fine della fase globale di delocalizzazione e per la produzione di energia rinnovabile e dovrà far ricorso "non a politiche assistenziali, ma a investimenti e riforme in grado di innalzare la capacità produttiva". Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta interviene a Catania per sottolineare "con cautela" i fattori positivi dell'economia meridionale di questi anni, che sono "indizi non prove", e per guardare avanti alle ingenti risorse" comunitarie, che possono essere incrementate attraendo capitali privati".