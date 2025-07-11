Panetta, la politica della Bce sia flessibile e pragmatica

"Nei prossimi mesi la politica monetaria dovrà restare improntata a flessibilità e pragmatismo". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento all'assemblea dell'Abi secondo cui "il ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento segna un progresso significativo, ma il quadro resta esposto a molteplici rischi. In questo contesto, sarà fondamentale continuare a valutare di volta in volta le prospettive e i rischi per la stabilità dei prezzi".

L'Europa ha "nuove opportunità" nello scenario odierno dove "cresce l'incertezza sul ruolo degli Stati Uniti nell'economia mondiale e gli investitori sono alla ricerca di alternative al dollaro e ai mercati americani, avviando - seppur gradualmente - un parziale riorientamento dei portafogli globali", aggiunge Panetta. Si tratta di "opportunità che potranno essere colte solo rilanciando con determinazione il progetto di integrazione, completando il mercato unico e adottando politiche comuni per l'innovazione, la produttività, la crescita" ha esortato.