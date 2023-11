Panetta, investimenti e produttività per rilanciare economia

"Un sentiero che va dagli investimenti alla produttività e quindi alla crescita". E' quanto indica il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta per il "rilancio dell'economia italiana" secondo cui "la crescita dipenderà quindi dalla capacità di aumentare il prodotto per unità di lavoro". Per il governatore questo obiettivo "richiede cambiamenti in più ambiti". "Investire in innovazione - rileva - è il punto di partenza dei necessari interventi ma non riduce l'urgenza di altre misure" dal funzionamento del sistema finanziario, mercato del lavoro, P.a. e giustizia.