"Dopo un lungo percorso nelle 'terrae incognitae, l'economia dell'area euro sta tornando a condizioni più nornmali". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta alla lezione Back to the future: forward-looking considerations on monetary policy normalization" all'Università Bocconi di Milano. Per Panetta, "la volatilità dell'inflazione è scesa" avvicinandosi "agli obiettivi".