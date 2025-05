Panetta di Bankitalia: Innovazione asiatica guida i pagamenti transfrontalieri

"La regione dell'Asia è un hub per l'innovazione e la sperimentazione, la guardiamo con interesse ed è per noi fonte di ispirazione". Lo afferma il governatore di Bankitalia Fabio Panetta in una sessione dedicata ai pagamenti transfrontalieri nel corso del 58/0 incontro annuale della Banca Asiatica di Sviluppo (Adb). "L'implementazioni di diversi collegamenti bilaterali attraverso la regione - argomenta - ha indirizzato con successo le inefficienze dei sistemi di pagamento transfrontalieri in multipli corridoi". "Nel contempo - aggiunge - stanno emergendo sempre più progetti ambiziosi di lungo termine, per questo ritengo che l'evento di oggi sia estremamente rilevante e fruttuoso".

Secondo Panetta è difficile poter raggiungere gli obiettivi fissati dal G20 sui pagamenti transfrontalieri entro il 2027, ma non è una scusa per tirarsi indietro. "La tabella di marcia per migliorare il sistema dei pagamenti transfrontalieri globali è ambiziosa", prosegue sottolineando che "il sistema globale dei pagamenti ha superato quota 190mila miliardi di dollari, quasi il doppio del Pil mondiale e potrà superare i 300mila miliardi, una cifra impronunciabile, entro i prossimi 5-10 anni".

"E' sempre più chiaro - prosegue - che gli obiettivi della tabella di marcia saranno difficilmente raggiunti entro il 2027, ma non è una scusa per tirarci indietro". "Un sistema di pagamenti migliore - argomenta - è stato uno degli obiettivi chiave della presidenza italiana del G7 nel 2024". "I nostri sforzi - prosegue - hanno puntato a promuovere uno degli obiettivi principali della tabella di marcia: la creazione di interconnessioni bilaterali tra sistemi di pagamenti". "Uno scenario realistico e di valore per il prossimo futuro - afferma - potrebbe essere la coesistenza di accordi di interconnessione bilaterali e multilaterali".