La debolezza dell'area euro è "più persistente di quanto ci aspettavamo" e "la ripresa trainata dai consumi non c'è stata". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta intervenendo in streaming al comitato esecutivo dell'Abi. Per Panetta, dopo "due trimestri di crescita nulla nell'area euro e di tensioni nel settore manifatturiero l'occupazione inizia a dare segnali di indebolimento".