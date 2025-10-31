Venerdì 31 Ottobre 2025

31 Ottobre 2025

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
31 ott 2025
Pagamenti elettronici, da gennaio casse collegate ai Pos

Ag. Entrate fissa regole in vista dell'obbligo da gennaio

Pronte le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate in vista dell'obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal primo gennaio 2026. Con un provvedimento, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. La soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico ma l'utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell'Agenzia.

