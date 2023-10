Pagamenti digitali al 2023, quasi pari ai contanti.

Continua la corsa dei pagamenti digitali in Italia e, a fine anno, il loro valore potrebbe quasi eguagliare quello dei contanti. Secondo i dati dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel primo semestre del 2023 il transato dei pagamenti digitali in Italia ha raggiunto quota 206 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo del 2022. "Nonostante l'impulso fornito dalla pandemia stia lentamente scemando, i pagamenti digitali a fine anno potrebbero raggiungere un valore compreso tra 425 e 440 miliardi, leggermente inferiore al totale del transato in contanti", spiega il rapporto.