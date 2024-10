P.a, arriva Ri.va, nuova piattaforma per gestione risorse umane

È al via la sperimentazione del progetto Ri.Va., una piattoforma di strumenti per "sostenere il progressivo affermarsi di una gestione strategica delle risorse umane incentrata sulle competenze e non più sulle mansioni, per un sistema di pubbliche amministrazioni al servizio di cittadini e imprese". Una nota del Dipartimento della funzione pubblica spiega che la piattoforma offre un kit di strumenti e di modelli, tra cui banche dati dei sistemi professionali e library di competenze ed è stata presentata in un incontro online con le 58 amministrazioni coinvolte nella fase sperimentale. A queste presto se ne aggiungeranno altre 200 che riceveranno azioni mirato di accompagnamento e formazione. Il progetto Ri.va, ovvero "La gestione strategica delle Risorse umane per creare Valore pubblico", è realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito del Pnrr in collaborazione con Formez PA e Invitalia. Consente, in particolare, di collegare la pianificazione delle risorse umane alla revisione degli assetti organizzativi e all'individuazione di profili professionali e competenze più utili ed efficaci; di adattarsi all'ampia eterogeneità delle amministrazioni; di favorire la mobilità orizzontale e di integrarsi con i sistemi per la mobilità verticale.