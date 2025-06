Ottawa,'accordo commerciale Usa-Canada entro il 21 luglio'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro canadese Mark Carney "hanno concordato che le parti riprenderanno i negoziati al fine di raggiungere un accordo sui dazi entro il 21 luglio 2025". Lo ha detto il ministro delle Finanze canadese Francois-Philippe Champagne annunciando la revoca della tassa sui servizi digitali (dst) imposta alle aziende statunitensi.

Non ci sono stati commenti immediati dalla Casa Bianca o dal presidente Trump, che ha dichiarato venerdì di aver posto fine ai colloqui commerciali tra i vicini nordamericani sulla tassa, aggiungendo che Ottawa verrà a conoscenza di una nuova aliquota tariffaria sui beni canadesi entro una settimana.

La tassa sui servizi digitali è stata emanata lo scorso anno e si prevedeva che generasse un introito di 5,9 miliardi di dollari canadesi (4,2 miliardi di dollari Usa) in cinque anni. Sebbene la misura non fosse nuova, i fornitori di servizi statunitensi avrebbero "rischiato un pagamento multimiliardario in Canada" entro il 30 giugno, ha recentemente osservato la Computer & Communications Industry Association.

La tassa del tre per cento si applica alle grandi aziende o multinazionali come Alphabet, Amazon e Meta che forniscono servizi digitali ai canadesi, e Washington aveva precedentemente richiesto colloqui di risoluzione delle controversie sulla questione.

Il Canada è stato risparmiato da alcuni degli alti dazi che Trump ha imposto ad altri Paesi, ma si trova ad affrontare un regime tariffario separato. Da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, Trump ha anche imposto forti imposte sulle importazioni di acciaio, alluminio e automobili. Il Canada è il principale fornitore di acciaio e alluminio agli Stati Uniti.