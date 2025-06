Oscar Green a Udine: Coldiretti lancia messaggio di pace contro tensioni in Medio Oriente

La cerimonia di consegna dei premi Oscar Green al Villaggio di Udine si è aperta con un flash mob da parte dei giovani della Coldiretti che hanno così inteso lanciare un messaggio di pace, contro i rischi di escalation in Medio Oriente dopo l'attacco, la scorsa notte, di Israele all'Iran.

Prima dell'intervento di apertura del segretario generale Vincenzo Gemsundo, i ragazzi della Coldiretti hanno esposto cartelli con lettere che di seguito formavano la parola pace, con il disegno di una colomba. Un gesto "di sensibilizzazione con l'invito a far tacere le armi e a far parlare la diplomazia e la pace, unico antidoto ai gravissimi rischi legati a un ulteriore inasprirsi dei conflitti, militari come commerciali", è stato spiegato.