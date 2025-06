Oscar di Bilancio, Ferpi apre iscrizioni a 61a edizione

Iscrizioni aperte alla 61esima edizione dell'Oscar di Bilancio, il più prestigioso e autorevole Premio sul reporting, promosso dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi) insieme all'Università Bocconi e alla Borsa Italiana. Il titolo scelto per quest'anno è 'Il tempo non si ferma' e "intende affermare, in un momento di incertezza e revisione normativa, il valore del reporting - spiega come leva strategica per aumentare la consapevolezza interna, presidiare impatti, rischi e opportunità e pianificare obiettivi futuri in linea con le aspettative dei principali stakeholder: comunità finanziaria, mercato, community interna e collettività".

Fra le principali novità di questa edizione, l'introduzione di un'agile survey online - in collaborazione con Ipsos - rivolta a tutte le imprese candidate, a quelle che parteciperanno alle tappe territoriali del Roadshow nazionale e a quelle aderenti alle 15 Associazioni Partner. Tra le Associazioni Partner entra Assoholding, punto di riferimento per le holding familiari e di partecipazione, nonché per studi professionali e società di consulenza. Altro elemento di rilievo è la scelta di esplicitare la presenza delle Università, per valorizzare il ruolo strategico degli atenei.

Le iscrizioni alla 61esima edizione resteranno aperte fino al 20 ottobre. La Cerimonia di Premiazione si terrà anche quest'anno a Palazzo Mezzanotte, a Milano, il 9 dicembre 2025. Candidature sul sito internet della Ferpi.