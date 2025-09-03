Orsini, Ue attragga investimenti ma dubito abbia idee chiare

Martedì 2 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
3 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
'Attivare Eurobond, serve politica che faccia crescere l'Europa'

"Dobbiamo saper attrarre gli investimenti. Europa e Bce devono per forza mettere al centro la politica di attrazione, facendo degli Eurobond, dove mettere al centro dell'agenda quello che serve per far crescere l'Europa". Ma "per far questo serve un'Europa che sa dove vuole andare. Io ho il dubbio che in questo momento l'Europa non abbia le idee chiare". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'assemblea pubblica di Confindustria Emilia Area Centro a Bologna in un passaggio del suo intervento dal palco.

© Riproduzione riservata

ConfindustriaBCE