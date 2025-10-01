Orsini, 'Ue agisca in fretta per competitività imprese'

Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Il presidente di Confindustria a Madrid per bilaterale con Ceoe

"Servono più unità d'intenti e, soprattutto, più attenzione alla competitività delle imprese europee. In questo momento la sfida più grande è la mancanza di un senso di urgenza condiviso anche dalle istituzioni, dalle capitali fino a Bruxelles. Invece bisogna agire in fretta se vogliamo garantire la prosperità dell'Europa, che si è sempre basata sulla forza del suo settore privato". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in un'intervista all'ANSA a Madrid, in occasione dell'incontro bilaterale odierno con il presidente della Confederazione Spagnola degli imprenditori (Ceoe), Antonio Garamendi.

