Giovedì 23 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
Orsini: 'Sulla manovra tre punti fondamentali su cui dialogare'

"No, il clima sulla manovra non è cambiato", dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, del confronto tra industriali e governo sulla manovra. Ma, aggiunge, dopo le indicazioni già emerse ieri da viale dell'Astronomia, "ci sono tre punti fondamentali su cui noi dobbiamo lavorare e continuare a dialogare: abbiamo un mestiere che è quello di dire le cose che ci piacciono e quelle che non ci piacciono". Orsini lo ha detto parlando, come "punti fondamentali", della stretta sulla tassazione sui dividendi, la restrizione delle regole di compensazione dei crediti d'imposta, la mancanza di una proroga delle regole di funzionamento per il fondo di garanzia per le pmi.

