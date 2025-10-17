Orsini, serve il coraggio dello sviluppo e della crescita

"Serve coraggio, perché il coraggio dello sviluppo della crescita è fondamentale ma nella prima bozza del Def non l'abbiamo letta". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea annuale dell'Unione industriali di Torino parlando della manovra.

Al termine dell'evento Orsini ha poi detto di avere "apprezzato le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dove ha messo al centro in questa legge di bilancio le imprese e l'industria". "Noi siamo pronti da oggi a lavorare proprio con la presidenza del Consiglio e con il governo perché ci sia un piano industriale del Paese - ha aggiunto -. Abbiamo sempre chiesto che non siano misure a un anno ma siano misure a tre anni perché per noi è fondamentale avere una visione del Paese nella sua interezza".

"Abbiamo sfide importanti che sono anche l'essere competitivi verso gli Stati Uniti, che tutti i giorni cercano di attrarre là le nostre imprese - ha rimatcato -. Essere competitivi anche con un mercato cinese che avendo avuto uno stop dalla Cina, nei primi sei mesi dell'anno ha fatto +14% verso l'Europa. Quindi questo è un segnale molto significativo per noi che abbiamo la necessità di essere competitivi".

"Per essere competitivi dobbiamo crescere, innovare e saper essere comunque performanti - ha concluso -. Per fare questo serve incentivare la nostra impresa a crescere, che non vuol dire essere quelli che prendono soldi, ma vuol dire incentivare i nostri imprenditori in un momento di difficoltà come questa, così riusciamo a creare investimenti per la crescita".