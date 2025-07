Orsini, 'no a legge di bilancio fatta di piccole modifiche'

"Come Confindustria non rincorreremo una legge di bilancio fatta di piccole modifiche alle misure del passato. Serve invece un piano serio per capire cosa fare del Paese nei prossimi anni con tre punti all'ordine del giorno: potenziare le aziende, aiutare i settori maturi e accogliere le imprese dall'estero". Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a chiusura dell'assemblea pubblica degli industriali di Napoli. "Chiediamo - ha aggiunto Orsini - misure semplici per le piccole e medie imprese che sono le misure che servono".