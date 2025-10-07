Orsini, Meloni vicina a imprese, vogliamo vederlo nei fatti

"All'assemblea di Confindustria, a maggio, Giorgia Meloni, che so quanto sia vicino al mondo delle imprese, ha detto una frase che ho molto apprezzato: 'volate alto'. Ma per volare altro non bisogna scordarsi delle imprese", dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, dall'assemblea di Unindustria. "So che la presidente del Consiglio è vicina alle imprese, ma lo vogliamo vedere nei fatti, anche nella legge di bilancio", sottolinea. Se la premier dice "voliamo alto e pensiamo in grande", allora "anche il Governo lo faccia pensando all'industria". Ed al ministro Giancarlo Giorgetti, Orsini dice: la rimodulazione di risorse "non usiamola per abbassare il debito dello Stato, perchè ad oggi servono investimenti nel Paese".