Orsini, 'l'Europa è a un bivio, non possiamo più perdere tempo'

''Oggi non possiamo più permetterci di perdere tempo" per il rilancio della competitività e dell'industria europea: questo il messaggio lanciato dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo al Trilateral Business Forum di Parigi con gli omologhi di Francia e Germania. ''Oggi non c'è più tempo. Siamo a un bivio delle scelte che vogliamo fare'', ha continuato, evocando, tra l'altro, il voto negli Stati Uniti che ci ''impone di non perdere più tempo".