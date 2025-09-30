Orsini, l'acciaio e l'ex Ilva fondamentali per il Paese

"L'acciaio è un settore fondamentale, l'ex Ilva è un pezzo importante e non dimentichiamo mai che dietro ci sono 12mila lavoratori più un indotto di 3mila lavoratori quindi ci sono 15mila famiglie. È importante che quel sito rimanga acceso per la produttività e la competitività del paese e per le famiglie". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al termine dell'incontro con i sindacati, parlando dell'ex Ilva.