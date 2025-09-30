Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
Ultima oraOrsini, l'acciaio e l'ex Ilva fondamentali per il Paese
30 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Orsini, l'acciaio e l'ex Ilva fondamentali per il Paese

Orsini, l'acciaio e l'ex Ilva fondamentali per il Paese

'Non dimentichiamo che sono coinvolte 15mila famiglie'

'Non dimentichiamo che sono coinvolte 15mila famiglie'

'Non dimentichiamo che sono coinvolte 15mila famiglie'

"L'acciaio è un settore fondamentale, l'ex Ilva è un pezzo importante e non dimentichiamo mai che dietro ci sono 12mila lavoratori più un indotto di 3mila lavoratori quindi ci sono 15mila famiglie. È importante che quel sito rimanga acceso per la produttività e la competitività del paese e per le famiglie". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al termine dell'incontro con i sindacati, parlando dell'ex Ilva.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Confindustria