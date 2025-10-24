Orsini, industria non è la controparte, è parte del Paese

"Lavoriamo per costruire un futuro comune e non contro qualcuno o qualcosa. Le imprese e l'industria non sono la controparte. Siamo una parte di questo Paese". Lo ha chiarito il presidente di Confindustria Emanuele Orsini intervenendo all'evento Industria Europa all'assemblea di Confindustria Fvg.

"Quando sei una parte di questo Paese - ha aggiunto - vuoi il meglio e la crescita del Paese. Fin dall'inizio abbiamo cominciato a dire che serve un piano industriale che abbia una visione di 3 anni non solo dell'Italia ma anche dell'Europa, perché quando facciamo impresa facciamo un business plan non di un anno ma almeno a tre anni".