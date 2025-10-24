Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti Mattarella guantoMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreTerremoto Avellino Sinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraOrsini, industria non è la controparte, è parte del Paese
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Orsini, industria non è la controparte, è parte del Paese

Orsini, industria non è la controparte, è parte del Paese

'Lavoriamo per costruire un futuro comune e non contro qualcuno'

'Lavoriamo per costruire un futuro comune e non contro qualcuno'

'Lavoriamo per costruire un futuro comune e non contro qualcuno'

"Lavoriamo per costruire un futuro comune e non contro qualcuno o qualcosa. Le imprese e l'industria non sono la controparte. Siamo una parte di questo Paese". Lo ha chiarito il presidente di Confindustria Emanuele Orsini intervenendo all'evento Industria Europa all'assemblea di Confindustria Fvg.

"Quando sei una parte di questo Paese - ha aggiunto - vuoi il meglio e la crescita del Paese. Fin dall'inizio abbiamo cominciato a dire che serve un piano industriale che abbia una visione di 3 anni non solo dell'Italia ma anche dell'Europa, perché quando facciamo impresa facciamo un business plan non di un anno ma almeno a tre anni".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Confindustria