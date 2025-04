Orsini: "Il Governo abbia coraggio, l'Europa cambi rotta"

"In momenti difficili come questo servono misure straordinarie e coraggio straordinario. Abbiamo bisogno che il nostro governo abbia coraggio e che l'Europa cambi rotta", avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, presentando il rapporto sulle previsioni economiche del centro studi di via dell'Astronomia. "Noi abbiamo bisogno che ci siano politiche serie dell'Europa e del nostro Paese che mettano al centro l'industria".