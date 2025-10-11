Orsini, 'fare di tutto per non far scappare le nostre imprese'

"Noi abbiamo bisogno di mantenete le nostre imprese in Italia, doppiamo fare di tutto per non farle scappare", avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini: "Le nostre imprese sono in grado di andare in tutto il mondo, oggi abbiamo l'obbligo di essere attrattivi per trattenerle"

"Abbiamo bisogno di dare veramente forza al merito dei giovani, perché il rischio, ed è uno dei grandi temi, è proprio che i giovani vadano all'estero, che anche le giovani imprese vadano all'estero. Il nostro obiettivo è quello di mantenerle qua, dobbiamo fare tutto per mantenerle qua", sottoliena dal convegno dei Giovani Imprenditori

"Tutti i paesi europei stanno facendo attrattività e non solo delle imprese che devono arrivare dall'estero, ma soprattutto anche per mantenere attrattivo il proprio Paese per i propri giovani, che è quello che credo sia per noi indispensabile".

Orsini accenna alla Polonia e alla Repubblica Ceca, a settori come il farmaceutico, avverte che oggi il tema è anche "non fare andare le nostre imprese negli Stati uniti", perché gli imprenditori vanno "dove trovano più protezione e più facilità nel fare impresa". Un accenno anche a Stellantis, perché le grandi aziende hanno bisogno di fare "un prodotto che sia più competitivo", e "non è solo un tema di costo dell'energia, ma anche della burocrazia"