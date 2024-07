Orsini, 'dobbiamo poter sperimentare il nucleare in Italia'

"Non possiamo più pensare al nucleare come un tempo, oggi ci sono nuove tecnologie. In Italia abbiamo 70 aziende considerate leader, ma non possiamo fare sperimentazione sul territorio italiano. Il nucleare lo sperimentiamo e lo facciamo in Francia, poi compriamo energia dalla Francia. Dobbiamo iniziare a sperimentare in Italia". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini intervenendo all'assemblea dell'Unione industriale pisana.