Orsini (Confindustria), 'il Green Deal mi preoccupa'

Nel programma di Ursula von der Leyen "non mi preoccupa solo il fatto che continuiamo nella ripresa del Green Deal, ma anche la frase in cui dice che questo porterà a un taglio di emissioni del 90% al 2040. Bisogna dire le cose come stanno. L'Europa ha un problema di competitività con altri paesi. Questa decarbonizzazione costerà 1100 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. Questo vuol dire mettere costi in più alle nostre aziende. Il sistema Ets (la tassazione europea delle emissioni, n.d.r.) metterà fuori gioco molte nostre aziende al 2030". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, alla presentazione a Roma di un Accordo fra Acea e Intesa SanPaolo sulle risorse idriche.