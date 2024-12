Orsini ai sindacati: 'Siano al mio fianco per le sfide in Ue'

"Vorrei avere al mio fianco i sindacati sulle questioni di politica industriale in Europa. Devono fare squadra con i loro colleghi europei, esattamente come facciamo noi con le altre associazioni industriali". Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lo sottolinea in una intervista all'ANSA alla viglia del business forum di domani a Roma con la consindustria spagnola Ceoe. "Solo lavorando insieme - avverte - possiamo affrontare le grandi sfide che ci attendono, per salvaguardare posti di lavoro e interi comparti industriali. I sindacati devono combattere accanto a noi e con un patto solido, fondato sul dialogo e su obiettivi condivisi, possiamo garantire sviluppo e sostenibilità".