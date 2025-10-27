Lunedì 27 Ottobre 2025

Oro in caduta libera, prezzo spot sotto 4.000 dollari

Calo del 2,9% sul tregua commerciale Usa-Cina

Le quotazioni dell'oro arretrano sui mercati internazionali sulla scia della tregua commerciale tra Usa e Cina. Un accordo tra le due maggiori economie mondiali potrebbe infatti attenuare alcuni dei rischi economici e delle tensioni geopolitiche che hanno finora spinto al rialzo il bene rifugio per eccellenza. Il prezzo spot del metallo prezioso è così sceso sotto quota 4.000 dollari portandosi, con un calo del 2,9%, a 3.994 dollari l'oncia.

