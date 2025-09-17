Orlopp,Unicredit-Commerz a valutazioni attuali non ha senso

"Per quanto riguarda Unicredit, credo che ci siano alcuni aspetti su cui possiamo essere d'accordo". Uno di questi è "sul fatto che, alle valutazioni attuali, una transazione non ha davvero senso". Così la ceo di Commerzbank, Bettina Orlopp alla Ceo conference di Bank of America. L'altra è che "entrambi pensiamo che Commerzbank abbia mostrato un'ottima performance negli ultimi trimestri, e intendiamo continuare a farlo anche nei prossimi", aggiunge Orlopp.