Ordini per Bpt valore a 3,5 miliardi nel secondo giorno di asta

Il Btp Valore a circa due ore dalla chiusura della seconda giornata di raccolta registra ordini per oltre 3,5 miliardi di euro. L'asta, dedicata solo ai piccoli risparmiatori, si chiuderà venerdì 24 alle ore 13 salvo esaurimento anticipato dell'offerta. I tassi minimi garantiti dal titolo a sette anni, giunto alla sesta emissione, sono pari 2,6% per i primi tre anni, 3,1% per il biennio successivo e 4% per il sesto e settimo anno. I tassi definitivi si sapranno al termine del collocamento.