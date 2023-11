Ordine di 20 aerei 72-600 al Dubai Air Show per ATR La società di leasing Abelo ha firmato un intesa con Atr per l'ordine di 10 Atr72-600, con opzione per altri 10. Consegne previste dal 2026 al 2028. Un anno positivo per Atr, con sfida di mercato sulla sostenibilità ambientale.