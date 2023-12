Ordinanza firmata da Salvini per evitare sciopero di 24 ore

"Ho firmato per evitare lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico che avrebbe paralizzato l'Italia venerdì prossimo", ha dichiarato il Vicepremier e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in un video postato su Instagram. "Il diritto allo sciopero - ha aggiunto Salvini - per chiedere salari più adeguati non si tocca, ma di quattro ore e non di 24 ore perché, nel penultimo venerdì di lavoro prima di Natale, bloccare il Paese sarebbe stata una follia. Pertanto, ho il diritto, anzi il dovere, di garantire la mobilità e l'utilizzo dei mezzi pubblici a 20 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani e sono orgoglioso di averlo fatto".