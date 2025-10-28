Orcel, chi ostacola M&A ha scarsa conoscenza delle banche

Quello che Unicredit ha fatto in Grecia con Alpha "noi lo dovremmo poter fare in Italia e in Italia non ci riusciamo, per tutta una serie di ragioni. Lo potremmo fare in Germania e in Germania non ci riusciamo, per un'altra serie di ragioni. Ma molte volte si fa leva su una scarsa conoscenza di come funzionano le banche per arrivare a delle conclusioni che sono errate". Così sul tema delle aggregazioni il ceo di Unicredit, Andrea Orcel al Made in Italy Summit, evento digitale organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24.

"Per chi è un tecnico di questo settore, saprà benissimo - sottolinea il ceo di Unicredit - che quello che riduce la possibilità di credito è il rischio di concentrazione, sono bilanci deboli, la mancanza di capitale. E più è grande la banca, meno ha concentrazione, più ha un bilancio forte, più ha capitale". "Se noi vediamo un esempio vicino a noi, la Grecia, loro - evidenzia Orcel - vedono il nostro investimento in Alpha come un qualcosa di positivo perché è un investimento nel loro paese". Ma anche "perché apriamo a tutte le imprese di quel paese 13 mercati in Europa a zero costo". E inoltre "perché portiamo l'innovazione di una banca delle nostre dimensioni nel loro mercato e, quindi, perché permettiamo ad Alpha di poter prendere molto più credito nei confronti della sua industria grazie al bilancio che noi gli portiamo dentro", conclude.