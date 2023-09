Opportunità per Private Equity in Italia, la Nuova Rinascita L'Italia è un mercato attraente per il private equity, con centinaia di aziende medie a guida familiare che devono affrontare il passaggio generazionale. Secondo una recente indagine Bocconi, vi sono 51.000 imprese medie a guida familiare, con alto potenziale di crescita.